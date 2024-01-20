Sevgilisinin öldürdüğü Melike, toprağa verildi

MANİSA'nınSaruhanlı ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Zübeyir Yıldız (28) tarafından otomobilinde tabancayla başından vurularak öldürülen Melike Akpınar (24), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde sekreter olarak çalışan ve bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 1 çocuk annesi Melike Akpınar, Saruhanlı Adliyesi'nde mübaşir olarak çalışan sevgilisi Zübeyir Yıldız ile dün saat 17.30 sıralarında, Cengiz Topel Mahallesi'ndeki arazide buluştu. Akpınar'ın 10 EC 242 plakalı otomobilinde bir araya gelip konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldız, tabancasını çıkarıp, Akpınar'ı başından vurdu, ardından otomobiliyle uzaklaştı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Akpınar, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akpınar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AYNI TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından kaçan Zübeyir Yıldız ise yarım saat sonra Yılmaz Mahallesi Çöplük mevkisinde otomobilinde göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu. Yıldız'ın olayda kullandığı tabancayı kalbine dayayıp tetiği çekerek intihar ettiği belirlendi.

Melike Akpınar'ın yakınları tarafından hastane morgundan bugün alınan cenazesi ilk olarak amcası Ali Akpınar'ın evinin önüne getirildi. Helallik alınmasından sonra Akpınar'ın cenazesi, Saruhanlı ilçesi Merkez Çarşı Camisi'nde getirildi. Cenazeye katılan Akpınar'ın yakınları ve sevenleri, gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından Saruhanlı ilçe Mezarlığı'na götürülen Melike Akpınar, toprağa verildi.

BABASI, ANNESİNİ ÜTÜYLE YAKMIŞ

Öte yandan, genç kadının babası Necati Akpınar'ın, 1984 yılında ilk eşi Emine Akpınar'ı bıçaklayarak, 2003 yılında ise Melike´nin annesi olan ikinci eşi Fatma Akpınar'ı ütüyle yakarak öldürdüğü, son olarak 1 yıl önce de birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe'yi öldürdüğü gerekçesiyle cezaevinde olduğu öğrenildi.