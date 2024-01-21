Somaspor kendine geldi

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 21'inci hafta maçında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yenen Somaspor Play-Off yolunda yeniden umutlandı. Bu galibiyetle 32 puana yükselen siyah-beyazlılarda teknik direkrtör Burhanettin Basatemür çok kritik bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Zorlu deplasmandan kazanarak dönmek mutluluk verici, takımı kutluyorum. Play-Off yolunda tekrar güç kazandık. Bundan sonra seri galibiyetlere ihtiyacımız olacak. Oyuncularımda o potansiyel ve kalite var" dedi.
Somaspor gelecek hafta evinde Etimesgut Belediyespor'la oynayacak.
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