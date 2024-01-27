Kuşadası Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem (4)

DEPREMANI KAMERADA

Ege Denizi'nde, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan ve İzmir ile Manisa'da da hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir berber dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iş yeri çalışanının depremi hissederek dışarıya koştuğu görüldü.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,