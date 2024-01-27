Kuşadası Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem (4)
DEPREMANI KAMERADA
Ege Denizi'nde, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan ve İzmir ile Manisa'da da hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir berber dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iş yeri çalışanının depremi hissederek dışarıya koştuğu görüldü.
Ersan ERDOĞAN/MANİSA,
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.