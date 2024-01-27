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        Somaspor - Etimesgut Belediyespor: 2-1

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yenip Play-Off yolunda umutlanan Somaspor evinde Etimesgut Belediyespor'u da 2-1 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:07 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:07
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        Somaspor - Etimesgut Belediyespor: 2-1
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yenip Play-Off yolunda umutlanan Somaspor evinde Etimesgut Belediyespor'u da 2-1 yendi.

        Somaspor maçın 22'nci dakikasında Murat Şevik'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı bu skorla önde kapatan siyah-beyazlılar 67'nci dakikada Niyazi Batuhan'ın golüne engel olamadı: 1-1. Somaspor müsabakada dakikalar 82'yi gösterdiğinde Arda ile bir kez daha üstünlük sayısını buldu: 2-1. Konuk takım Etimesgut Belediyespor'da 82'nci dakikada Berk kırmızı kart görürken, maçı kazanan taraf Somaspor oldu.

        Somaspor bu sonuçla puanını 35'e çıkardı, Etimesgut Belediyespor ise 24 puanda kaldı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - Şevket YILMAZ / SOMA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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