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        Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı 

        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, yağmurdan kayganlaşan yolda 7 otomobil ile 1 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 23:45 Güncelleme: 27.01.2024 - 23:50
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        Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı 
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        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, yağmurdan kayganlaşan yolda 7 otomobil ile 1 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında, Akhisar- Balıkesir karayolunun 5'nci kilometresindeki Gökçeahmet rampasında meydana geldi. Balıkesir yönünden Akhisar yönüne giden Yılmaz Uçar (55) yönetimindeki 45 ALF 105 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Uçar'ın dreksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen 2 otomobil ve bir otobüsün de çarpışması sonucu, zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Otomobil sürücüsü Yılmaz Uçar ile yanında bulunan eşi Sevcan Uçar (56) kazada yaşamını yitirdi. Bu sırada kaza nedeniyle yolda yaşanan bekleme sırasında 4 otomobil daha birbiriyle çarpışınca 2 kişi yaralandı. 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı zincirleme kaza sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Uçar çiftinin cenazeleri ise kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, kaza yerindeki inceleme ve araçların çekilmesi sonrasında trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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