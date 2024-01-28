Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Somaspor seriye bağladı

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yenen Somaspor, 2'de 2 yaparak play-off yolunda umutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 12:21 Güncelleme: 28.01.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Somaspor seriye bağladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yenen Somaspor, 2'de 2 yaparak play-off yolunda umutlandı.

        6'ncı sırada yer alan Isparta 32 Spor'u 1 puan geriden takip eden siyah-beyazlılarda teknik direktör Burhanettin Basatemür, hedefe ulaşacaklarına inandığını söyledi. Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor galibiyetlerinin takıma büyük öz güven aşıladığını kaydeden Basatemür, "Önümüzde çok maç var. Hepsi ayrı ayrı bizim adımıza final niteliği taşıyacak. Çizgimizi bozmadan, daha çok çalışarak yolumuza devam etmeyi amaçlıyoruz. Bu takım layık olduğu yere gelecektir" dedi.

        Somaspor, önümüzdeki maçta deplasmanda 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        ABD'de Teksas krizi!
        ABD'de Teksas krizi!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Manisa FK'da hayal kırıklığı yaşanıyor
        Manisa FK'da hayal kırıklığı yaşanıyor
        Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı 
        Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı 
        Manisa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yar...
        Manisa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yar...
        Manisa'da kendilerini "bankacı" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 şüphe...
        Manisa'da kendilerini "bankacı" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 şüphe...
        Manisa FK - Erzurumspor FK maçının ardından
        Manisa FK - Erzurumspor FK maçının ardından
        Somaspor - Etimesgut Belediyespor: 2-1
        Somaspor - Etimesgut Belediyespor: 2-1