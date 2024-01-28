Somaspor seriye bağladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yenen Somaspor, 2'de 2 yaparak play-off yolunda umutlandı.

6'ncı sırada yer alan Isparta 32 Spor'u 1 puan geriden takip eden siyah-beyazlılarda teknik direktör Burhanettin Basatemür, hedefe ulaşacaklarına inandığını söyledi. Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor galibiyetlerinin takıma büyük öz güven aşıladığını kaydeden Basatemür, "Önümüzde çok maç var. Hepsi ayrı ayrı bizim adımıza final niteliği taşıyacak. Çizgimizi bozmadan, daha çok çalışarak yolumuza devam etmeyi amaçlıyoruz. Bu takım layık olduğu yere gelecektir" dedi.

Somaspor, önümüzdeki maçta deplasmanda 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,