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        Turgutluspor - Silifkespor: 1-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 16:04 Güncelleme: 28.01.2024 - 16:04
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        Turgutluspor - Silifkespor: 1-0
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluğu hedefleyen Turgutluspor sahasında Silifkespor'u 1-0 yenerek kayıp yaşamadı. İlk yarısı golsüz berabere biten müsabakanın 75'inci dakikasında sahneye çıkan Berkay, Turgutluspor'u öne geçirdi: 1-0. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, 3 puan Turgutluspor'un oldu. Bu sonucun ardından Turgutluspor 33 puana yükselip zirve yolunda ümitlerini tazeledi. Play-Off mücadelesi veren Silifkespor ise 22 puanda kaldı.  

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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