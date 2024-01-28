Turgutluspor - Silifkespor: 1-0

TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluğu hedefleyen Turgutluspor sahasında Silifkespor'u 1-0 yenerek kayıp yaşamadı. İlk yarısı golsüz berabere biten müsabakanın 75'inci dakikasında sahneye çıkan Berkay, Turgutluspor'u öne geçirdi: 1-0. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, 3 puan Turgutluspor'un oldu. Bu sonucun ardından Turgutluspor 33 puana yükselip zirve yolunda ümitlerini tazeledi. Play-Off mücadelesi veren Silifkespor ise 22 puanda kaldı.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU,