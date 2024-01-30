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        Somaspor 3'te 3 istiyor

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor maçlarını kazanıp play-off yolunda umutlanan Somaspor yarın deplasmanda 24Erzincanspor'la kozlarını paylaşacak. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda Burak Taşkınsoy'un yöneteceği maç saat 13.00'te başlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:58 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:58
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        Somaspor 3'te 3 istiyor
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor maçlarını kazanıp play-off yolunda umutlanan Somaspor yarın deplasmanda 24Erzincanspor'la kozlarını paylaşacak. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda Burak Taşkınsoy'un yöneteceği maç saat 13.00'te başlayacak.

        Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Erzincanspor, play-off hattında yer alan önemli rakiplerimizden biri. 2'de 2 yaparak sahaya çıkacağız. Dolayısıyla takımımızın morali yerinde ve öz güveni yüksek. Buradan iyi bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyoruz" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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