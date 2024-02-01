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        Somaspor'da seri bitti

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor galibiyetleriyle Play-Off yolunda umutlanan Somaspor, 24Erzincanspor deplasmanında fren yaptı. Üst sıralarda yer alan rakibine 2-0 yenilen siyah-beyazlılar 35 puanda kalarak Play-Off barajına yaklaşamadı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 11:58 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:58
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        Somaspor'da seri bitti
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         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor galibiyetleriyle Play-Off yolunda umutlanan Somaspor, 24Erzincanspor deplasmanında fren yaptı. Üst sıralarda yer alan rakibine 2-0 yenilen siyah-beyazlılar 35 puanda kalarak Play-Off barajına yaklaşamadı. 

        Haftayı 8'inci sırada tamamlayan Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, üzücü bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Erzincanspor, Play-Off yarışında bizim rakiplerimizden biri. Dolayısıyla yenilmek kötü oldu. Ancak yolumuz uzun. Avantaj kaybetsek de asla vazgeçmeyeceğiz. Kalan karşılaşmalarımızda gereğini yapacak güçteyiz, ben takımıma inanıyorum" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,

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