Somaspor'da seri bitti

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor galibiyetleriyle Play-Off yolunda umutlanan Somaspor, 24Erzincanspor deplasmanında fren yaptı. Üst sıralarda yer alan rakibine 2-0 yenilen siyah-beyazlılar 35 puanda kalarak Play-Off barajına yaklaşamadı.

Haftayı 8'inci sırada tamamlayan Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, üzücü bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Erzincanspor, Play-Off yarışında bizim rakiplerimizden biri. Dolayısıyla yenilmek kötü oldu. Ancak yolumuz uzun. Avantaj kaybetsek de asla vazgeçmeyeceğiz. Kalan karşılaşmalarımızda gereğini yapacak güçteyiz, ben takımıma inanıyorum" dedi.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,