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        Manisa'da seyir halindeyken alev alan servis minibüsü yandı

        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde seyir halindeyken alev alan servis minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 15:58 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:05
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        Manisa'da seyir halindeyken alev alan servis minibüsü yandı
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        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde seyir halindeyken alev alan servis minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Atatürk Mahallesi'nde 'J' plakalı servis minibüsünden dumanların yükseldiğini gören şoför, aracı yol kenarına çekip, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar İtfaiye Amirliği ekiplerince yangın kontrol altına alınırken, minibüs de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme yapılacağı bildirildi. Minibüste şoför dışında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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