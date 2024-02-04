Somaspor - Fethiyespor: 1-1 

TFF 2'nci Lg Kırmızı Grup'ta Play-Off'u hedefleyen Somaspor, evinde Fethiyespor ile 1-1 berabere kalarak kritik 2 puan bıraktı. Konuk Fethiyespor 37'nci dakikada Ali Mert'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstünlükle tamamladı. Ev sahibi Somaspor 53'üncü dakikada Kenan'ın golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, taraflar 1'er puanı hanesine yazdırdı. Somaspor puanını 36 yaparken, Fethiyespor da 24 puana çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.