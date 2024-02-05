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        Somaspor fırsat tepti

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Fethiyespor'la 1-1 berabere kalan Somaspor, kritik 2 puan kaybederek Play-Off yolunda avantajı kaçırdı. Play-Off hattında yer alan önemli rakipleri Menemen Futbol Kulübü ve İskenderunspor'un yenildiği haftayı 1 puanla kapatan siyah-beyazlılar kaçan galibiyetin ardından üzüntü yaşadı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:38 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:38
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        Somaspor fırsat tepti
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         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Fethiyespor'la 1-1 berabere kalan Somaspor, kritik 2 puan kaybederek Play-Off yolunda avantajı kaçırdı. Play-Off hattında yer alan önemli rakipleri Menemen Futbol Kulübü ve İskenderunspor'un yenildiği haftayı 1 puanla kapatan siyah-beyazlılar kaçan galibiyetin ardından üzüntü yaşadı. 

        Teknik direktör Burhanettin Basatemür, son 2 maçta galip gelemediklerini belirterek, "Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Fethiyespor'u yensek önemli bir yol kat edecektik. Ancak pes etmeyeceğiz, moral bozmayacağız. Önümüzde çok maç var. Biz işimize odaklanıp seri yakalamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. Somaspor bu hafta deplasmanda İnegölspor'un konuğu olacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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