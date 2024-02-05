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        Turgutluspor ağır yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:28 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:30
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        Turgutluspor ağır yaralı
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezon başından beri şampiyonluk yarışından kopmayan Turgutluspor, Elazığspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılınca ikinci sıradaki yerinden oldu. Sıralamadaki yerini bu hafta ağırlayacağı Karşıyaka'ya kaptıran kırmızı-siyahlılar, kazanıp yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Grupta 33 puanla üçüncü olan Turgutluspor'da devre arasında Sportif Direktör Sadullah Erarslan'la anlaşmazlığa düşerek istifa eden teknik direktör Ramazan Çelik ardından Başkan Gökhan Akın'la görüşüp takımda kalmıştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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