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        Ot yangınında alevler kovanlara sıçradı, binlerce arı öldü

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde çıkan ot yangınında 30 kovandaki binlerce arı öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:58 Güncelleme: 07.02.2024 - 18:00
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        Ot yangınında alevler kovanlara sıçradı, binlerce arı öldü
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        MANİSA'nın Salihli ilçesinde çıkan ot yangınında 30 kovandaki binlerce arı öldü.

        Yılmaz Mahallesi Ördekli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekipler yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü. Yangında 30 kovan yandı, binlerce arı öldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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