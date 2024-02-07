Ot yangınında alevler kovanlara sıçradı, binlerce arı öldü

Yılmaz Mahallesi Ördekli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekipler yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü. Yangında 30 kovan yandı, binlerce arı öldü.

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