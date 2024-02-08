Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Turgutluspor'dan taraftara çağrı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 12:28 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turgutluspor'dan taraftara çağrı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta cumartesi günü şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Karşıyaka'yı konuk edecek Turgutluspor'da Başkan Gökhan Akın, taraftarlardan tribünleri doldurmalarını istedi. Başkan Akın, "Şehrimizin marka değeri Turgutlusporumuz'a destek için sayın kaymakamımızı, protokol üyelerimizi, ilçemizin önde gelenlerini ve tüm Turgutlu halkını stadyuma davet ediyoruz. Karşıyaka maçında teknik heyet ve futbolcular kadar taraftarlara da büyük iş düşüyor. Tribünlerin tamamen dolmasını istiyoruz. Takımımız, hakemin ilk düdüğünden son düdüğüne kadar taraftar desteğinin arkasında hissetmeli. Onlardan alacağı güçle mücadele etmeli. Turgutluspor'un olmazsa olmazı taraftarımıza ve tüm Turgutlu halkına sesleniyorum, cumartesi günü formasını giyen, atkısını takan herkesi 7 Eylül Stadı'na davet ediyorum" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı!
        Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı!
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        ABD'de Yüksek Mahkeme Trump hakkında kararını verecek
        ABD'de Yüksek Mahkeme Trump hakkında kararını verecek
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        "Malzeme iyi olunca..."
        "Malzeme iyi olunca..."
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı

        Benzer Haberler

        Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Zihinsel engelli Yarennur, muay thai sporuyla hayata tutunuyor
        Zihinsel engelli Yarennur, muay thai sporuyla hayata tutunuyor
        Salihli'de direğin içinde sıkışan köpek itfaiye ekibince kurtarıldı
        Salihli'de direğin içinde sıkışan köpek itfaiye ekibince kurtarıldı
        Ot yangınında alevler kovanlara sıçradı, binlerce arı öldü
        Ot yangınında alevler kovanlara sıçradı, binlerce arı öldü
        Salihli'deki ot yangınında arı kovanları kullanılamaz hale geldi
        Salihli'deki ot yangınında arı kovanları kullanılamaz hale geldi
        Manisa FK'da Ofkir 4 hafta yok
        Manisa FK'da Ofkir 4 hafta yok