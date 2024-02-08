Turgutluspor'dan taraftara çağrı
TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta cumartesi günü şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Karşıyaka'yı konuk edecek Turgutluspor'da Başkan Gökhan Akın, taraftarlardan tribünleri doldurmalarını istedi. Başkan Akın, "Şehrimizin marka değeri Turgutlusporumuz'a destek için sayın kaymakamımızı, protokol üyelerimizi, ilçemizin önde gelenlerini ve tüm Turgutlu halkını stadyuma davet ediyoruz. Karşıyaka maçında teknik heyet ve futbolcular kadar taraftarlara da büyük iş düşüyor. Tribünlerin tamamen dolmasını istiyoruz. Takımımız, hakemin ilk düdüğünden son düdüğüne kadar taraftar desteğinin arkasında hissetmeli. Onlardan alacağı güçle mücadele etmeli. Turgutluspor'un olmazsa olmazı taraftarımıza ve tüm Turgutlu halkına sesleniyorum, cumartesi günü formasını giyen, atkısını takan herkesi 7 Eylül Stadı'na davet ediyorum" dedi.
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