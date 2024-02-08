Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da silah kaçakçıları ve tefecilere operasyon: 3 gözaltı

         MANİSA'daİl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı ile tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 14:48 Güncelleme: 08.02.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da silah kaçakçıları ve tefecilere operasyon: 3 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

         MANİSA'daİl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı ile tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, silah ve mühimmat kaçakçılığı ve tefecilikle mücadele kapsamında şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 102 tabanca fişeği, toplam 21 milyon 181 bin 500 TL'lik 27 senet, toplam 4 milyon 160 bin TL'lik 5 çek, 170 adet boş senet, 1 adet PKK terör örgütüne ait doküman, suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 cep telefonu, 1 bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen materyallere jandarma tarafından el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikata başlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Gençlere elektronik sigara uyarısı!
        Gençlere elektronik sigara uyarısı!
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Cezaevinden izinli çıktı! Önce vurdu sonra bıçakladı!
        Cezaevinden izinli çıktı! Önce vurdu sonra bıçakladı!
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Putin'in rakibine seçim engeli
        Putin'in rakibine seçim engeli
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı

        Benzer Haberler

        Salihli jandarma ekiplerinden "torbacı" operasyonu
        Salihli jandarma ekiplerinden "torbacı" operasyonu
        CHP'nin Akhisar Belediye Başkanı adayı Dutlulu, seçim çalışmalarını sürdürü...
        CHP'nin Akhisar Belediye Başkanı adayı Dutlulu, seçim çalışmalarını sürdürü...
        Saruhanlı'da tefecilik ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalan...
        Saruhanlı'da tefecilik ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalan...
        AK Parti Akhisar Belediye Başkan adayı İşçi, muhtarlarla buluştu
        AK Parti Akhisar Belediye Başkan adayı İşçi, muhtarlarla buluştu
        Manisa'dan Avrupa'ya mağlubiyetle veda
        Manisa'dan Avrupa'ya mağlubiyetle veda
        Turgutluspor'dan taraftara çağrı
        Turgutluspor'dan taraftara çağrı