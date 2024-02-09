Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Turgutlu'da fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü devrildi: 9 yaralı

         MANİSA'nınTurgutlu ilçesinde, tavuk kesim fabrikası işçilerinin taşındığı servis minibüsünün sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak devrildiği kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 00:38 Güncelleme: 09.02.2024 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turgutlu'da fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü devrildi: 9 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

         MANİSA'nınTurgutlu ilçesinde, tavuk kesim fabrikası işçilerinin taşındığı servis minibüsünün sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak devrildiği kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.45 sıralarında Eski Manisa Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Manisa istikametinden Turgutlu yönüne seyir halinde olan, tavuk kesim fabrikası işçilerinin taşındığı F.Ç. (24) yönetimindeki 45 AHJ 631 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişiden 2'si ilçede bulunan bir hastaneye, 7 işçi ise Turgutlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yapay zeka ile sohbet artık ücretli
        Yapay zeka ile sohbet artık ücretli
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç
        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç
        Çekirge misali!
        Çekirge misali!
        Trump, adaylığı önündeki bir engeli daha aştı
        Trump, adaylığı önündeki bir engeli daha aştı
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        Muleka ipten aldı!
        Muleka ipten aldı!
        Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
        Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
        Yapay zeka tehlikesine karşı buluştular
        Yapay zeka tehlikesine karşı buluştular
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi

        Benzer Haberler

        Manisa'da midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        Manisa'da midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        Gördes'te AK Parti'ye katılanlara rozetleri takıldı
        Gördes'te AK Parti'ye katılanlara rozetleri takıldı
        Manisa, Kanatlı Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı
        Manisa, Kanatlı Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı
        Salihli'de "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Salihli'de "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Manisa'da silah kaçakçıları ve tefecilere operasyon: 3 gözaltı
        Manisa'da silah kaçakçıları ve tefecilere operasyon: 3 gözaltı
        Salihli jandarma ekiplerinden "torbacı" operasyonu
        Salihli jandarma ekiplerinden "torbacı" operasyonu