Somaspor'a Turgutlu'dan takviye

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, ara transferde hemşehrisi 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Turgutluspor'dan 20 yaşındaki stoper Yiğit Utku Gök'ü aldı. Eskişehirspor'da profesyonel olarak 4 sezondur Turgutluspor kadrosunda yer alan genç oyuncu Soma'nın yolunu tuttu. Turgutluspor, katkılarından dolayı Yiğit Utku'ya teşekkür mesajı yayınladı.

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