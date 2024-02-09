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        Somaspor'a Turgutlu'dan takviye

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:48
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        Somaspor'a Turgutlu'dan takviye
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, ara transferde hemşehrisi 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Turgutluspor'dan 20 yaşındaki stoper Yiğit Utku Gök'ü aldı. Eskişehirspor'da profesyonel olarak 4 sezondur Turgutluspor kadrosunda yer alan genç oyuncu Soma'nın yolunu tuttu. Turgutluspor, katkılarından dolayı Yiğit Utku'ya teşekkür mesajı yayınladı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,

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