Turgutluspor'dan son gün transferleri
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı takımı Turgutluspor, ara transferin son gününde Çatalcaspor'dan 27 yaşındaki forvet Feyzullah Şahin ve Fatih Karagümrük'ten 20 yaşındaki kaleci Mehmet Yağmur'la sözleşme imzaladı. Feyzullah ve Mehmet´in imza töreninde Başkan Gökhan Akın ve yöneticiler yer aldı. İki isim de Turgutluspor'un şampiyonluk hedefine ulaşması için ellerinden gelen tüm çabayı gösterecekleri sözünü verdi.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı takımı Turgutluspor, ara transferin son gününde Çatalcaspor'dan 27 yaşındaki forvet Feyzullah Şahin ve Fatih Karagümrük'ten 20 yaşındaki kaleci Mehmet Yağmur'la sözleşme imzaladı. Feyzullah ve Mehmet´in imza töreninde Başkan Gökhan Akın ve yöneticiler yer aldı. İki isim de Turgutluspor'un şampiyonluk hedefine ulaşması için ellerinden gelen tüm çabayı gösterecekleri sözünü verdi.
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