Turgutluspor'da son imza

Ara transfer döneminin son gününde gaza basan TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Turgutluspor, son imzayı Orduspor 1967´den 24 yaşındaki kanat oyuncusu Mustafa Yılmaz´a attırdı. Mustafa sezon sonuna kadar kiralık olarak Turgutluspor'a katıldı. Yomraspor'da profesyonel olan futbolcu, kariyerinde 70 maça çıkarken 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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