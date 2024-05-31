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        Hilal'i öldüren direksiyon eğitmenine ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapis

        MANİSA'da, kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü (21) sırtından tabancayla vurarak öldüren direksiyon eğitmeni Önder Lafçı (45), müebbet hapis ve 11 yıl hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 14:28 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:30
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        Hilal'i öldüren direksiyon eğitmenine ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapis
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        MANİSA'da, kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü (21) sırtından tabancayla vurarak öldüren direksiyon eğitmeni Önder Lafçı (45), müebbet hapis ve 11 yıl hapse çarptırıldı. Kararın ardından gözyaşları içinde konuşan Hilal’in annesi Zeynep Kırgöz, "Hilal ilk gün, 'Anne başaramadım, eve gelemedim' demişti. Şimdi ben başardım Hilal, rahat uyu" dedi.

        Kent merkezindeki bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı, 6 Eylül 2022'de daha önce direksiyon eğitimi verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ün, Şehzadeler ilçesindeki evinin önüne geldi. Lafçı, iddiaya göre, bu sırada evden çıkan Hilal Sultan Kırgöz'ü, zorla hafif ticari aracına bindirmek istedi. Lafçı, direnen Kırgöz'ün başına tabanca dayadı. Çevredekilerin müdahalesiyle arbede çıktı. Lafçı, arbededen faydalanıp kaçarken, Kırgöz'ü de tabancayla sırtından vurdu. Hilal Sultan Kırgöz yere yığılırken, Önder Lafçı ise yoldan geçen kamyonetin kasasına binip kaçtı. Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hilal Sultan Kırgöz, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        TABURCU EDİLDİKTEN SONRA EVİNDE FENALAŞTI

        Kırgöz, burada bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Hilal Sultan Kırgöz'ün sırtındaki kurşun ise Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkartıldı. İkinci kez taburcu edildikten sonra evde fenalaşan Kırgöz'ün tedavisine Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde devam edildi. Kırgöz, olaydan 48 gün sonra, 23 Ekim'de yaşamını yitirdi.

        Olayın ardından aynı gün İzmir'in Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanan Önder Lafçı ile kendisine yardım eden arkadaşı Muhammed Çatak ve Cumali C., gözaltına alındı. Lafçı ve Çatak tutuklandı, Cumali C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        DAVA AÇILDI

        Soruşturmanın ardından Önder Lafçı, Muhammed Çatak ve Cumali C. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Lafçı'nın 'kadına karşı kasten öldürme', 'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla, mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından müebbet hapis ve 17 yıla kadar hapsi istendi. Diğer sanıklardan Muhammed Çatak'ın 'kadına karşı kasten öldürmeye yardım' suçundan 15 yıla kadar, Cumali C.'nin ise 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        KARAR ÇIKTI

        Önder Lafçı'nın yargılanmasına, bugün Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 7'nci duruşmayla devam edildi. Duruşmaya sanık Önder Lafçı, Hilal Sultan Kırgöz'ün annesi Zeynep Kırgöz, babası Veysel Kırgöz ve avukatı Yalçın Arcak, siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Lafçı'ya 'kadına karşı kasten öldürme'den ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma'dan 6 yıl, 'silahlı tehdit' suçundan 3 yıl, 'ruhsatsız tabanca bulundurma' suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 11 yıl hapis cezası verildi. Lafçı'ya ruhsatsız tabanca bulundurduğu için 1200 TL de para cezası uygulandı.

        'ARTIK HUZURLA UYUYABİLECEĞİZ'

        Duruşma sonrası aile basın açıklaması düzenlendi. Ailenin Avukatı Yalçın Arcak, "Artık huzurla uyuyabileceğiz. Ailemiz artık huzurla uyuyabilecek. Çünkü içimize bir nebze olsun su serpildi. Başka Hilaller ölmesin diye de mücadelemiz bundan sonra devam edecek" diye konuştu.

        Gözyaşları içerisinde konuşan anne Zeynep Kırgöz ise "Hilal ilk gün, 'Anne başaramadım, ben eve gelemedim' dedi. Şimdi ben başardım Hilal, rahat uyu" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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