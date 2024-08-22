Devrilen motosikletin sürücüsü 13 gün sonra yaşamını yitirdi; kaza kamerada

Öte yandan, kazanın bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde Kaya'nın motosikletiyle ilelerken bir anda hakimiyeti kaybedip, düşerek refüje doğru sürüklenmesi ve çevredekilerin yardıma gitme anları yer alıyor.

Kaza, 8 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında Beşeylül Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde meydana geldi. Alaşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan 3 çocuk babası Mustafa Kaya’nın kontrolünü kaybettiği motosiklet devrilip, refüje çarparak sürüklendi. Kaya, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaya, Manisa Celal Bayer Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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