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        'Kedilerin annesi' Alev Öğretmen, 2 arkadaşıyla 80'den fazla kediye bakıyor

        MANİSA'da yaşayan 32 yıllık İngilizce Öğretmeni Alev Varlıakman (58), görev yaptığı okulun bahçesinde 2 arkadaşının da desteğiyle onlarca kediyi besleyip, hasta olanların bakımını yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 12:10 Güncelleme: 23.08.2024 - 12:15
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        'Kedilerin annesi' Alev Öğretmen, 2 arkadaşıyla 80'den fazla kediye bakıyor
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        MANİSA'da yaşayan 32 yıllık İngilizce Öğretmeni Alev Varlıakman (58), görev yaptığı okulun bahçesinde 2 arkadaşının da desteğiyle onlarca kediyi besleyip, hasta olanların bakımını yapıyor. Çevresinde 'kedilerin annesi' olarak anılan Varlıakman, "Her gün sabah 2 saat, akşamüstü 2 saat burada zaman geçiriyoruz. Sürekli baktığımız 80 kedimiz var. Dışarıdan gelen kediler de burada besleniyor. Bizim için hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki onların karnı doysun" dedi.

        Şehzadeler İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Alev Varlıakman, bundan 3 yıl önce yaz semineri için geldiği okulda gördüğü kediyi sahiplenerek, 'Duru' ismini verdi. Kedilere ilgisi giderek artan ve sokaktaki kedileri de kendi imkanlarıyla beslemeye başlayan Varlıakman, görev yaptığı okulun bahçesine de kedi yuvaları kurdu. Okul bahçesindeki kedilerin sayısı, her geçen gün arttı. Hem okuldaki hem de sokaktaki kedileri düzenli olarak evde yaptığı mamalarla besleyen ve hasta kedilerin bakımını yapan Varlıakman'a, 2 arkadaşı da destek oldu. Özel bakıma ihtiyacı olan engelli kedileri evine götüren Varlıakman, çevresinde 'kedilerin annesi' olarak tanınıyor.

        'KEDİLERLE ARAMDA BİR BAĞ GELİŞTİ'

        'Duru'yu eşi vefat ettikten sonra Kahramanmaraş'a yerleşen öğretmen arkadaşına psikolojik olarak kendisini iyi hissetmesi için verdiğini ancak kedinin strese girdiğini öğrendikten sonra gidip, aldığını belirten Alev Varlıakman, "Gidip arkadaşımdan kediyi aldım ve tüm bakımını yaptım. Kısa sürede iyileşti. O günden sonra kedilerle aramda bir bağ gelişti. Ondan sonra evimdeki kedi dışında okulun bahçesinde gördüğüm kedilere mama getirmeye başladım. Hasta kedilerin de bakımı hakkında veterinerimden bilgi aldım. Uygulayabileceğim tedavi yöntemlerini uyguluyorum. Kediler birken üç oldu, üçken beş oldu derken sayılar arttı" dedi.

        HASTA KEDİLERE EVDE BAKIM

        Okulun bahçesinde beslediği kedilerin yanı sıra hasta kedilere de evde baktıklarını belirten Alev Varlıakman, "Ayşegül Uludağ ve Zeliha Çakıcı isimli iki arkadaşla sokaktaki kedileri beslerken tanıştım. Şu an bu işi beraber yürütüyoruz. Onlar da bana yardımcı oluyor. Her gün sabah 2 saat, akşamüstü 2 saat burada zaman geçiriyoruz. Yuvaların temizliği, mamaların ve sularının yenilenmesini yapıyoruz. Sürekli baktığımız 80 kedimiz var. Dışarıdan gelen kediler de burada besleniyor. Bizim için hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki onların karnı doysun. Bazı kedilerimiz burada yaşayamaz durumda; gözlerinden sağlık sorunu yaşıyor. Bunları da Ayşegül arkadaşımızın evinde bakımını yapıyoruz. Şu an 20 kedimizi bu bahçedekilerin dışında, evde besliyoruz" diye konuştu.

        '6 AYDAN SONRA KISIRLAŞTIRIYORUZ'

        Kedileri 6'ncı ayından sonra kısırlaştırdıklarını dile getiren Alev Varlıakman, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin mini patiler olarak kurduğu klinikte 6 aylık olduktan sonra hepsini bir bir kısırlaştırıyoruz. Geçen hafta 16 kedinin kısırlaştırmasını tamamladık. Üç arkadaş olarak tatillerimizi de dönüşümlü yapıyoruz. Üçümüz aynı anda tatile kesinlikle çıkmıyoruz. Mecbur olarak birimiz kedilerin başında mutlaka duruyor. Tüm masraflarını kendimiz karşılıyoruz. O kadar çoğaldılar ki bu konunun bizi aştığı da oluyor. O nedenle destek bekliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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