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        İşçi servis otobüsü alev alev yandı

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, seyir halindeyken alev alan işçi servis otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 12:20 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:25
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        İşçi servis otobüsü alev alev yandı
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        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, seyir halindeyken alev alan işçi servis otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

        Yunusemre ilçesi Akmescit Mahallesi İzmir Caddesi’nde saat 07.30 sıralarında Mustafa Nalbant'ın kullandığı 45 J 1576 plakalı servis otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Nalbant, aracı yolun sağına çekip, içindeki 3 işçiyi tahliye etti. Kısa süre sonra alevler tüm otobüsü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale geldi. Otobüsün kaldırılmasının ardından, yol trafiğe tekrar açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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