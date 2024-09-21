İşçi servis otobüsü alev alev yandı

Yunusemre ilçesi Akmescit Mahallesi İzmir Caddesi’nde saat 07.30 sıralarında Mustafa Nalbant'ın kullandığı 45 J 1576 plakalı servis otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Nalbant, aracı yolun sağına çekip, içindeki 3 işçiyi tahliye etti. Kısa süre sonra alevler tüm otobüsü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale geldi. Otobüsün kaldırılmasının ardından, yol trafiğe tekrar açıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.