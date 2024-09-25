Manisa FK'nın gözü yüksekte

1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında İstanbulspor'a deplasmanda yenildikten sonra çıktığı 5 maçta bileği bükülmeyip 3 galibiyet, 2 beraberlikle zirve yarışında üçüncü sıraya tırmanan Manisa Futbol Kulübü, yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Ligde Kocaelispor ve Yeni Malatyaspor'la oynadığı son iki maçını üst üste kazanarak seri yakalayıp 11 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, bu yıl Süper Lig yarışından kopmak istemiyor. Ligde dördüncü yılını geçiren Manisa temsilcisi geçen sezon da ilk 5 haftada 11 puan aldıktan sonra 9 hafta boyunca galibiyete hasret kalıp sezonu düşme hattının kıl payı üzerinde tamamlamıştı. Bu hafta Boluspor deplasmanına çıkacak Manisa FK, yine kazanarak zirveye çıkmanın hesaplarını yapıyor.

FOFANA FARKI Manisa FK'nın sezon başında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı, ülkemizde Süper Lig ve 1'inci Lig'de farklı kulüplerde 2016'dan beri 9 sezondur forma giyen forvet Moryke Fofana, ilk 6 haftada klasını gösterdi. Fildişi Sahilli oyuncu, 6 maçta 5 golle krallık yarışında Pendiksporlu Eze ve Fatih Karagümrük'ten Silva'yla birlikte zirveye çıktı. Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Ümraniyespor'da da oynayıp daha önce Samsunspor'la 1'inci Lig'de şampiyonluk da yaşayan Fofana, bu sezon Manisa formasıyla Sakaryaspor ve Malatyaspor ağlarını 2'şer kez sarstı.