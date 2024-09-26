BASKETBOL Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala Manisa Basket'te sürpriz ayrılık yaşandı. Ege temsilcisinde daha önce adı Manisa Büyükşehir Belediyespor olan kulüp devredilmeden önce takımla sözleşme imzalayan Antrenör Ozan Bulkaz'ın görevine son verildi. Transferlerini tamamlayan Manisa ekibinde Avrupa'da Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim'de UCAM Murcia'yla oynanacak sezonun ilk maçına 6 gün kala alınan karar sürpriz olarak görüldü. Sezon öncesi yönetimi, renkleri, logosu ve adı değişen, tepeden tırnağa yeni bir takım kuran Manisa Basket'in Bulkaz'ın yerine antrenörlük görevine Fenerbahçe Koleji'nden ayrılan Ertuğ Tuzcukaya'yı getireceği öğrenildi.