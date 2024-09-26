Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Basket'te sürpriz ayrılık

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala Manisa Basket'te sürpriz ayrılık yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 10:37 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Basket'te sürpriz ayrılık
        ABONE OL
        ABONE OL

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala Manisa Basket'te sürpriz ayrılık yaşandı. Ege temsilcisinde daha önce adı Manisa Büyükşehir Belediyespor olan kulüp devredilmeden önce takımla sözleşme imzalayan Antrenör Ozan Bulkaz'ın görevine son verildi. Transferlerini tamamlayan Manisa ekibinde Avrupa'da Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim'de UCAM Murcia'yla oynanacak sezonun ilk maçına 6 gün kala alınan karar sürpriz olarak görüldü. Sezon öncesi yönetimi, renkleri, logosu ve adı değişen, tepeden tırnağa yeni bir takım kuran Manisa Basket'in Bulkaz'ın yerine antrenörlük görevine Fenerbahçe Koleji'nden ayrılan Ertuğ Tuzcukaya'yı getireceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Müşterileri bindi kendisi binmedi
        Müşterileri bindi kendisi binmedi
        Drift magandası baba-oğul polise silah çekti!
        Drift magandası baba-oğul polise silah çekti!
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze çağrısı dünya basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze çağrısı dünya basınında
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        Eşi tarafından boğularak öldürülen kızının tabutu başında gözyaşı döktü: Sü...
        Eşi tarafından boğularak öldürülen kızının tabutu başında gözyaşı döktü: Sü...
        Manisa FK'nın gözü yüksekte
        Manisa FK'nın gözü yüksekte
        Manisa'da coğrafi işaretli hünnabın hasadına başlandı
        Manisa'da coğrafi işaretli hünnabın hasadına başlandı
        Eşini boğarak öldüren şüpheli tutuklandı (2)
        Eşini boğarak öldüren şüpheli tutuklandı (2)
        Manisa'da boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi
        Manisa'da boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi
        Hamile Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığın 'alkol' savunmasına hakimden tep...
        Hamile Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığın 'alkol' savunmasına hakimden tep...