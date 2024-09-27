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        Manisa'da iki motosiklet çarpıştı; 2 arkadaş yaralandı

        MANİSA'nın Kula ilçesinde aynı şeritte seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı kazada, arkadaş oldukları öğrenilen Ali T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 00:20 Güncelleme: 27.09.2024 - 00:25
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        Manisa'da iki motosiklet çarpıştı; 2 arkadaş yaralandı
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        MANİSA’nın Kula ilçesinde aynı şeritte seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı kazada, arkadaş oldukları öğrenilen Ali T. (18) ve Hüseyin A. (18) yaralandı.

        Kaza, saat, 22.15 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Orhan Acar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş oldukları öğrenilen Ali T. ve Hüseyin A. yönetimindeki 45 APK 074 ve 45 APE 766 plakalı 2 motosiklet, aynı şeritte seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletlerin sürücüleri yaralanırken, vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali T. ve Hüseyin A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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