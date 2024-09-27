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        Manisa Basket'ten Bulkaz açıklaması

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de sezonun başlamasına günler kala Antrenör Ozan Bulkaz'la yollarını ayırarak Fenerbahçe Koleji'ni çalıştıran Ertuğ Tuzcukaya'yla anlaşan Manisa Basket açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 10:42 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:42
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        Manisa Basket'ten Bulkaz açıklaması
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        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de sezonun başlamasına günler kala Antrenör Ozan Bulkaz'la yollarını ayırarak Fenerbahçe Koleji'ni çalıştıran Ertuğ Tuzcukaya'yla anlaşan Manisa Basket açıklama yaptı. Manisa temsilcisi Ozan Bulkaz'ın kulüpte görev değişikliğiyle sporcu gelişim koordinatörlüğüne getirildiğini duyurdu. Kulübün açıklamasında, "Sayın Ozan Bulkaz ile yapılan görüşmeler neticesinde görev değişlikliği konusunda fikir birliğine varılmıştır. Kendisi bugünden itibaren Sporcu Gelişim Koordinatörü olarak Manisa basketboluna hizmet etmeye devam edecektir" ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe de açıklama yayınlayıp Manisa Basket'le anlaşan Ertuğ Tuzcukaya'ya teşekkür etti. Sezon öncesi son hazırlık maçında Tofaş'a 96-94 yenilen Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk sınavında 1 Ekim Salı günü İspanya'da UCAM Murcia'ya konuk olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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