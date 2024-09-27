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        Manisa FK seriyi sürdürecek

        TFF1'inci Lig'de üst üste Kocaelispor'u deplasmanda 2-1, Yeni Malatyaspor'u da evinde 5-1 yenip 3'üncü sıraya tırmanan Manisa Futbol Kulübü, 7'nci hafta maçında yarın deplasmanda Boluspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 11:54 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:00
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        Manisa FK seriyi sürdürecek
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        TFF1'inci Lig'de üst üste Kocaelispor'u deplasmanda 2-1, Yeni Malatyaspor'u da evinde 5-1 yenip 3'üncü sıraya tırmanan Manisa Futbol Kulübü, 7'nci hafta maçında yarın deplasmanda Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda Davut Dakul Çelik'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.

        Siyah-beyazlılarda kart cezalısı orta saha Mamadou Cissokho Bolu'da forma giyemeyecek. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, iyi bir ivme yakaladıklarını belirterek, "Boluspor da çıkış yakalayıp alt taraftan uzaklaşmak istiyor. Kolay maç yok ama biz sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

        KULÜPTEN KAZI TEPKİSİ

        Manisa Futbol Kulübü, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarına tepki gösterdi. Kulüp yaptığı resmi açıklamada, "Yaşadıklarını yaşattığını düşünenler unutmasın ki, elbet bir gün yaşattıklarını yaşayacaklar" denildi. Açıklamada, "Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek ne yazık ki göreve başlar başlamaz şehrimizin çözüm bekleyen bütün sorunlarını bir kenara bırakıp, Manisa FK üzerinden geçmiş dönemin yönetimi ile ilgili bir hesaplaşmanın içine girmiştir. Belediyenin bütün imkanlarını seferber ederek akla hayale gelmeyecek, eşi benzeri görülmemiş baskı ve yıldırma politikalarının mimarı olmuştur. Tesislerde yaşanacak bir sağlık problemi, olası bir yangın gibi durumda ortaya çıkacak felaket senaryolarını düşünmek dahi istemiyoruz. Yaşanması muhtemel böylesi bir olayda da, yegane sorumluluğun Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nda olduğunun da tüm kamuoyunca bilinmesini istiyoruz" denildi.

        Herkesin mağdur olduğunu savunan kulüp, "Altyapımızdaki çocuk ve gençlerimiz futbol eğitimi aldığı sahalardan, yatılı olarak kaldığı lojmanlardan bir gün içinde tahliye edilerek, okul eğitim öğretim dönemi devam ettiği halde ellerinde bavullarıyla ortada bırakılmış, sportif faaliyetleri engellenmiş, aileleri ile birlikte mağdur edilmiştir. Kulüp olarak kiracısı olduğumuz, inşaatı dolayısıyla da altyapısı bizzat Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmiş Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde 2 metreye varan kazılar yapılmış, sözde kaçak boru ve tesisatlar tespit edilerek, sayaçlar sökülmüş, tesiste kalan futbolcularımız susuzluğa mahkum edilmiştir. Nasıl hesaplandığı belli olmayan 10 Milyon TL'lik faturalar, kulübümüzün sırtına mali bir yük olarak yersizce yüklenmeye çalışılmıştır. Tesislerdeki tüm giriş kapılarının önüne dökülen molozlarla tesislere giriş çıkışın engellenmesi, düzgün olan kaldırımların bozuk olduğu gerekçesiyle kepçeyle sökülmesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan hukuksuzluğun en acı örneğidir" ifadelerine yer verdi. 9 Eylül'de kulübü ziyaret eden Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, tesislere kazılan hendeklerden atlayarak girmişti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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