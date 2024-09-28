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        Manisa'da, emniyet şeridinde beton mikserinin çarptığı motosikletli öldü

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde beton mikserinin emniyet şeridinde çarptığı motosikletin sürücüsü Tolga Elmas (30), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 19:31 Güncelleme: 28.09.2024 - 19:35
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        Manisa'da, emniyet şeridinde beton mikserinin çarptığı motosikletli öldü
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        MANİSA'nın Salihli ilçesinde beton mikserinin emniyet şeridinde çarptığı motosikletin sürücüsü Tolga Elmas (30), yaşamını yitirdi. 

        Kaza, saat 15.00 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den İzmir yönüne ilerleyen Y.Y.'nin kullandığı 35 BTY 303 plakalı beton mikseri, emniyet şeridindeki Tolga Elmas yönetimindeki 45 ACT 469 plakalı motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elmas, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Berber olduğu öğrenilen Elmas, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Beton mikserinin şoförü Y.Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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