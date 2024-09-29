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        Turgutlu 1984'ten ilk puan geldi

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor'la 1-1 berabere kalan Turgutlu 1984, sezonun 4'üncü haftasında puanla tanışmanın sevincini yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 10:51 Güncelleme: 29.09.2024 - 10:51
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        Turgutlu 1984'ten ilk puan geldi
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor'la 1-1 berabere kalan Turgutlu 1984, sezonun 4'üncü haftasında puanla tanışmanın sevincini yaşadı. İlk 3 karşılaşmada Bursa Nilüfer FSK'ya 2-1, Polatlı 1926 Spor'a (D) 4-3, Erciyes 38 FSK'ya ise 2-0 mağlup olan Turgutlu temsilcisi bu kez rakibinden puan koparmayı başardı. Karşılaşmanın 22'nci dakikasında geriye düşüp, 44'üncü dakikada Gökhan Bulut ile skora denge getiren Turgutlu 1984, evinde 1 puanla dönerek moral buldu. Kırmızı-siyahlı kulüp, Turgutluspor olan adını şirketleşmeye gittikten sonra 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar AŞ olarak değiştirmişti.

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