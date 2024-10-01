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        TIR'ın çarptığı servis midibüsü takla attı; kaza kamerada

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde TIR'ın arkadan çarptığı servis midibüsünün takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 17:25 Güncelleme: 01.10.2024 - 17:30
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        TIR'ın çarptığı servis midibüsü takla attı; kaza kamerada
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        MANİSA'nın Salihli ilçesinde TIR’ın arkadan çarptığı servis midibüsünün takla attığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara E96 Karayolu Caferbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ş.G. (59) yönetimindeki 50 ET 059 plakalı TIR, A.A.'nın (48) kullandığı 45 RJ 537 plakalı servis midibüsüne arkadan çarptı. Boş olduğu belirtilen midibüs, menfeze çarpıp, takla attı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Midibüs şoförü A.A., ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        O anlar yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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