Manisa FK'da hedef 3 puan

1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Boluspor'a 2-0 yenilerek Play-Off hattının dışında kalan Manisa Futbol Kulübü, 8'inci hafta müsabakasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Süleyman Bahadır düdük çalacak.

Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Gençlerbirliği'ni yenip yeniden Play-Off potasına girmek istediklerini dile getirdi. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı alt tribün 30, misafir tribünü 39 TL olarak satışa çıktı. Maç ayrıca kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar için ücretsiz olacak.