Manisa FK - Gençlerbirliği: 1-0

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Boluspor'a 2-0 yenilip üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Manisa Futbol Kulübü evinde Gençlerbirliği'ni tek golle geçti: 1-0. Siyah-beyazlılar 30'uncu dakikada Cissokho'nun golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. İkinci yarıda da avantajını koruyan Manisa FK sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi. Bu sonuçla Manisa FK puanını 14 yapıp yeniden zirve yarışına ortak oldu. Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.

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