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        Çarşıya diye evden çıktı, cesedi ormanda gömülü bulundu (2)

        ŞÜPHELİESKİ MAHALLEDEN KOMŞULARIYMIŞManisa'nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül'de çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 12:39 Güncelleme: 08.10.2024 - 12:45
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        Çarşıya diye evden çıktı, cesedi ormanda gömülü bulundu (2)
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        ŞÜPHELİESKİ MAHALLEDEN KOMŞULARIYMIŞ

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül'de çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve U.A. (37) tarafından öldürülüp, Uşak’ın Eşme ilçesinde ormana gömüldüğü ortaya çıkan Pelin Karaca'nın (21) annesi Nihal Dönmez Karaca, "Kızım, 'Çarşıya çıkıyorum, hemen döneceğim' dedi, gidiş o gidiş. Kızımı arıyorum, hep meşgul çalıyor veya ulaşılamıyor. Kızımın cinayete kurban gideceğini hiç düşünmedim. Polise gidip kızımı bulmaları için ihbarda bulundum. Kızımı katleden 37 yaşında ve evli. Eski mahalleden komşumuzun oğlu. Kızımı Eşme'de öldürmüş, ormanlık bir alana gömmüş" dedi.

        Pelin Karaca'nın cenazesi ise Eşme Devlet Hastanesi'nin morgundan alınıp, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. A.U.'nun ise polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

        Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR, (Manisa),

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