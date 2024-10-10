Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Lee'nin rekoru Manisa Basket'i Avrupa'da zirveye taşıdı

        TARİHİNDE ilk kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket, H Grubu'nda çıktığı üst üste ikinci deplasman maçını da kazanırken, Maccabi Tel Aviv'e transfer arifesindeki NBA patentli yıldız Saben Lee, takımını rekor kırarak liderliğe taşıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lee'nin rekoru Manisa Basket'i Avrupa'da zirveye taşıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TARİHİNDE ilk kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket, H Grubu'nda çıktığı üst üste ikinci deplasman maçını da kazanırken, Maccabi Tel Aviv'e transfer arifesindeki NBA patentli yıldız Saben Lee, takımını rekor kırarak liderliğe taşıdı. Grupta çıktığı ilk maçta geçen sezon Final Four oynayan UCAM Murcia'yı 103-97 yendikleri maçta Manisa ekibinde 36 sayıyla oynayan guard Lee, dün de Sırbistan'da FMP deplasmanında 43 sayıyla takımını 101-97'lik galibiyete ulaştırdı. Manisa Basket, grubunda çok önemli iki deplasman galibiyetiyle liderlik koltuğuna çıkıp son 16 turu için avantajı elde ederken, sezon başında NBA ekibi Phoenix Suns'tan transfer edilip kulübe yüksek bir bonservis kazandırarak Euroleague ekibi Maccabi Tel Aviv'e gitmesi beklenen Lee, Şampiyonlar Ligi rekorunu egale etti.

        Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Keifer Sykes, 2019’da Sidigas Avellino’ta oynarken Banvit’e karşı 43 sayıyla oynamıştı. Saben Lee ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde üst üste iki maçta 30 sayının üzerine çıkan ilk oyuncu oldu. Lee takım arkadaşlarıyla maç sonrası büyük sevinç yaşarken, FMP Antrenörü Sasa Nikitovic de maçın ardından, "Saben Lee'yi tutmak için her yolu denedik ama 43 sayı atmasını önleyemedik" açıklaması yaptı. Manisa Basket'te henüz ilk maçtaki performansı sonrası NBA'e dönüp Chicago Bulls ile anlaşan Freeman Liberty ise Sırbistan deplasmanında forma giymedi. Antrenör Ertuğ Tuzcukaya yönetimindeki Manisa Basket grupta sonraki maçında 22 Ekim'de Peristeri'yi ağırlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        Trump Harris'le canlı yayında yeniden karşılaşmayı reddetti
        Trump Harris'le canlı yayında yeniden karşılaşmayı reddetti
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        Aracının lastiklerini kesti, pusuya yattı, bıçakla saldırdı!
        Aracının lastiklerini kesti, pusuya yattı, bıçakla saldırdı!
        "Beyaz Saray her şeyi biliyordu"
        "Beyaz Saray her şeyi biliyordu"
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        Dehşet anı kamerada! Derse giderken başına korkuluk düştü!
        Dehşet anı kamerada! Derse giderken başına korkuluk düştü!
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Hasan Arat'tan Van Bronckhorst açıklaması!
        Hasan Arat'tan Van Bronckhorst açıklaması!
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da öldürülen Pelin Karaca'nın ailesiyle görüş...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da öldürülen Pelin Karaca'nın ailesiyle görüş...
        Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde "ikide iki" yaptı
        Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde "ikide iki" yaptı
        Manisa'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Manisa'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Keşfettiği akrep türüne eşinin ismini verdi
        Keşfettiği akrep türüne eşinin ismini verdi
        Manisa Basket ilk haftadan kapışıldı
        Manisa Basket ilk haftadan kapışıldı
        Turgutlu 1984'te Gülay görevde
        Turgutlu 1984'te Gülay görevde