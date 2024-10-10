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        300 kiloluk domuz avladılar

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde mısır tarlalarına zarar veren 300 kiloluk domuz, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan izinle avcılar tarafından avlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:30 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:35
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        300 kiloluk domuz avladılar
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        MANİSA'nın Salihli ilçesinde mısır tarlalarına zarar veren 300 kiloluk domuz, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan izinle avcılar tarafından avlandı.

        Salihli'nin kırsal Emirhacılı Mahallesi'nde, son bir haftadır mısır tarlaları zarar gören çiftçiler mahallede nöbete başladı. Çiftçiler tarlalarına çok büyük bir yaban domuzun zarar verdiğini belirledi. Önce Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alındı, ardından ilçedeki avcılardan destek istendi. Mahalleye gelen acılar, silajlık mısırların içinde uzun takip sonucu yaban domuzunu avladı. 300 kilogram ağırlığındaki yaban domuzunu traktörle bölgeden götürüldü. Mahalleli, domuzu vuran avcılara teşekkür etti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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