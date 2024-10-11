Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Basket'e yine NBA'den takviye

        AVRUPA'da Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda 2'de 2 yapıp grubunda lider başlayan Manisa Basket'in yeni yabancıları henüz sezon başında transferin gözdesi olurken, Ege temsilcisinde yönetim yine NBA'den takviye yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:12 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Basket'e yine NBA'den takviye
        ABONE OL
        ABONE OL

        AVRUPA'da Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda 2'de 2 yapıp grubunda lider başlayan Manisa Basket'in yeni yabancıları henüz sezon başında transferin gözdesi olurken, Ege temsilcisinde yönetim yine NBA'den takviye yaptı. Manisa ekibi NBA'de bu yıla kadar 6 sezon boyunca Washington Wizards, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves ve Detroit Pistons ile 356 maça çıkan 25 yaşında, 2.01 boyundaki uzun forvet Troy Brown Jr. ile anlaştı.

        Babası ve ablası da eski basketbolcu olan Troy Brown Jr., Lakers'ta NBA'in en ünlü yıldızlarından LeBron James ile takım arkadaşlığı yaptı. Brown, NBA'de 6.2 sayı, 3.6 ribaund, 1.4 asist ortalamaları tutturdu. Manisa Basket'e sezon başında Toronto Raptors'tan gelen Freeman Liberty, iki maçta forma giydikten sonra Chicago Bulls ile sözleşme imzalamıştı. Şampiyonlar Ligi'ne sayı rekoru kırıp iki maç üst üste 30 sayının üzerine çıkan ilk isim olan Saben Lee ise Maccabi Tel Aviv yolunda.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Harris'in aldığı bağışlar rekora koşuyor
        Harris'in aldığı bağışlar rekora koşuyor
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        İsrail İran'a yanıt konusunda sonuca varamadı
        İsrail İran'a yanıt konusunda sonuca varamadı
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!
        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        Obama'dan Trump'a: Sadece egosunu ve parasını önemsiyor
        Obama'dan Trump'a: Sadece egosunu ve parasını önemsiyor
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"

        Benzer Haberler

        300 kiloluk domuz avladılar
        300 kiloluk domuz avladılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesedi ormanda bulunan Pelin'in ailesiyle telefonda...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesedi ormanda bulunan Pelin'in ailesiyle telefonda...
        GÜNCELLEME - Manisa Kırkağaç'ta tarlada başlayıp ormana sıçrayan yangın kon...
        GÜNCELLEME - Manisa Kırkağaç'ta tarlada başlayıp ormana sıçrayan yangın kon...
        Manisa Kırkağaç'ta tarlada başlayan yangın ormana sıçradı
        Manisa Kırkağaç'ta tarlada başlayan yangın ormana sıçradı
        GÜNCELLEME - Öldürülen 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cenazesi Manisa'da top...
        GÜNCELLEME - Öldürülen 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cenazesi Manisa'da top...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesedi ormanda bulunan Pelin'in ailesiyle telefonda...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesedi ormanda bulunan Pelin'in ailesiyle telefonda...