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        Somaspor evinde oynayacak

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu'na 1-0 yenilen Somaspor yarın 7'nci hafta müsabakasında evinde Karaman FK'yı konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:56 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:56
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        Somaspor evinde oynayacak
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu'na 1-0 yenilen Somaspor yarın 7'nci hafta müsabakasında evinde Karaman FK'yı konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda Tayfun Güz'ün yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Sıralamada 7 puanla 11'inci basamakta bulunan Somaspor Teknik Direktörü Erman Güraçar, geçen haftaki mağlubiyeti telafi edeceklerini belirterek, "Sahada en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Kazanıp artık üst sıralarda yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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