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        Manisa Basket - Aliağa Petkimspor: 67-74

        TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin 3'üncü haftasında sahasında Aliağa Petkimspor'la karşı karşıya gelen Manisa Basket rakibine 67-74 yenilerek henüz galibiyetle tanışamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 22:37 Güncelleme: 19.10.2024 - 22:37
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        Manisa Basket - Aliağa Petkimspor: 67-74
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        TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin 3'üncü haftasında sahasında Aliağa Petkimspor'la karşı karşıya gelen Manisa Basket rakibine 67-74 yenilerek henüz galibiyetle tanışamadı. Maça iyi başlayan Manisa temsilcisi ilk çeyreği 17-6 önde tamamladı. Başa baş geçen ikinci periyotta takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve devre 28-28 berabere tamamlandı. Üçüncü çeyrekte etkili olan Aliağa Petkimspor periyodu 50-46, maçı da 7 sayı farkla 74-67 kazandı. Aliağa Petkimspor 3'üncü maçında 2'nci galibiyetini almış oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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