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        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü yaşamını yitirdi

        MANİSA'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden sürücülerden Alim Avcı (55), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 11:44 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:50
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        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü yaşamını yitirdi
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        MANİSA'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden sürücülerden Alim Avcı (55), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Gökçeören çevre yolu kavşağında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden İbrahim Can Kaya'nın kullandığı 35 BYZ 84 plakalı otomobil, Gökçeören çevre yolundan İzmir-Ankara kara yoluna bağlanmak isteyen Alim Avcı yönetimindeki 35 HN 288 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de savruldu. Kazada sürücüler ile araçlardaki Fikri Kaya, Fatma Kaya, Yasemin Kaya ve Yüksel Akbaba yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Kendi imkanları ile araçlarından çıkan yaralılardan Fatma Kaya ve Fikri Kaya Kula Devlet Hastanesi’ne, diğer yaralılar Yüksel Akbaba, Alim Avcı, İbrahim Can Kaya ve Yasemin Kaya ise Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücülerden Alim Avcı, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Yasemin Kaya'nın da aralarında bulunduğu diğer 5 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

        Öte yandan, Alim Avcı'nın cenazesinin bugün öğlen ailesinin yaşadığı Kula'nın kırsal Kenger Mahallesi camisinden kaldırılacağı öğrenildi.

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