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        Av tüfeğiyle başından vurulan 14 yaşındaki Muammer öldü

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde atölyede av tüfeğiyle başından vurulan Muammer Samet Karaoluk (14) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:11 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:15
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        Av tüfeğiyle başından vurulan 14 yaşındaki Muammer öldü
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        MANİSA'nın Salihli ilçesinde atölyede av tüfeğiyle başından vurulan Muammer Samet Karaoluk (14) yaşamını yitirdi. Silahı göstermek isterken Karaoluk’u kazara vurduğunu öne süren S.A. (21) gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Salihli Eski Sanayi Sitesi 618. Sokak'ta meydana geldi. Muammer Samet Karaoluk, gittiği plastik doğrama atölyesinde ruhsatlı av tüfeğiyle başından vuruldu. Salihli Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı Alanı öğrencisi olan Karaoluk kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karaoluk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerini ardından Karaoluk'un cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Silahı gösterirken Karaoluk’u kazara vurduğunu öne süren S.A. gözaltına alındı.

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