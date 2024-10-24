Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Otomobil yolcu indiren minibüse çarptı: 7 yaralı

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yolcu indirmek için duran minibüse arkadan gelen otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 17:19 Güncelleme: 24.10.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil yolcu indiren minibüse çarptı: 7 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yolcu indirmek için duran minibüse arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Alaşehir-Salihli kara yolu Gürsu Mahallesi’nde meydana geldi. Alaşehir'den Salihli yönüne giden S.Ç.'nin kullandığı 45 ZB 803 plakalı yolcu minibüsü yolcu indirmek için durdu. Bu sırada arkadan gelen N.Ç. yönetimindeki 38 AE 288 plakalı otomobil, minibüse arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü N.Ç. ile minibüsteki yolculardan 6'sı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Alaşehir'deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesi yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesi yapacak
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Korkma!
        Korkma!
        Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in oğluyla ilgili yeni karar!
        Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in oğluyla ilgili yeni karar!
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        Merkez rezervlerinde rekor
        Merkez rezervlerinde rekor
        Öğretmenler, veliler bu şekere dikkat! Uyuşturucu iddiası!
        Öğretmenler, veliler bu şekere dikkat! Uyuşturucu iddiası!
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        "Derbi için kötü sinyal"
        "Derbi için kötü sinyal"

        Benzer Haberler

        Av tüfeğiyle başından vurulan 14 yaşındaki Muammer öldü
        Av tüfeğiyle başından vurulan 14 yaşındaki Muammer öldü
        Av tüeğiyle başından vurulan 14 yaşındaki Muammer öldü
        Av tüeğiyle başından vurulan 14 yaşındaki Muammer öldü
        Manisa'da tüfekle vurulan çocuk öldü
        Manisa'da tüfekle vurulan çocuk öldü
        Manisa'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı
        Manisa'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı
        Şehzadeler'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
        Şehzadeler'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
        Demirci Belediyesinden okullara kıyafet ve çanta desteği
        Demirci Belediyesinden okullara kıyafet ve çanta desteği