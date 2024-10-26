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        Somaspor - Nazillispor: 2-0

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kaybeden Somaspor evinde Nazillispor'u 2-0 yenerek kötü gidişatını durdurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 17:31 Güncelleme: 26.10.2024 - 17:31
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        Somaspor - Nazillispor: 2-0
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kaybeden Somaspor evinde Nazillispor'u 2-0 yenerek kötü gidişatını durdurdu. Somaspor, 43'üncü dakikada Rahmi Anıl'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla galip bitirdi. Somaspor, 90+5'inci dakikada Murat'la farkı ikiye çıkardı: 2-0. Somaspor bu galibiyetle puanını 10 yaparak düşme hattından uzaklaştı. Nazillispor ise 5 puanda kaldı ve düşme potasından kurtulamadı.

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