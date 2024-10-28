Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Futbol Kulübü - Esenler Erokspor: 0-1

        STAT:19 MayısHAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Serdar Osman Akarsu, Barış ÇiçeksoyuMANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen - Oktay (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 22:09 Güncelleme: 28.10.2024 - 22:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Futbol Kulübü - Esenler Erokspor: 0-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:19 Mayıs

        HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Serdar Osman Akarsu, Barış Çiçeksoyu

        MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen - Oktay (Dk. 86 Kazım), Bartu, Ensar, Kaan, Oğuz (Dk. 73 Muhammed), Cissokho, Fofana, Diallo (Dk. 64 Hodzic), Osuji (Dk. 73 Wriedt), Ramirez (Dk. 64 Efe)

        ESENLER EROKSPOR: Ekrem - Furkan, Nzaba, Metehan, Mücahit (Dk. 84 Eşref), Jack, Laine, Faye (Dk. 89 Oğuz), Alper (Dk. 85 Ertuğrul), Pinchi (Dk. 76 Jair), Catakovic (Dk. 76 Fernandes)

        GOL: Dk. 39 Alper (Esenler Erokspor)

        SARI KARTLAR: Hodzic (Manisa FK), Laine, Jack (Esenler Erokspor)

        1’inci Lig 10’uncu haftasının kapanış maçında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Esenler Erokspor’a 1-0 mağlup oldu. Ligde son 4 maçta 3’üncü yenilgisini alan Manisa ekibi 14 puanda kalırken, İstanbul temsilcisi 16 puana ulaştı.

        7’nci dakikada Diallo’nun sağdan pasında, ceza sahası dışında topla buluşan Ramirez’in şutunda top sağ üst direğe çarparak auta çıktı.

        39’uncu dakikada Furkan’ın ceza sahası içine havalandırdığı topu, kafasıyla savunmanın arkasına atan Catakovic’in pasında, savunma arkasına sarkan Alper, kontrol ettiği topu kale önünden yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-1.

        54’üncü dakikada sağ kanatta Diallo’nun penaltı noktasına ortaladığı top, savunmanın ters vuruşunda Osuji’nin önüne düştü, Osuji’nin gelişine şutunda top yan ağlarda kaldı.

        90+4’de Fofana’nın soldan ortasında ceza sahası içerisinde yükselen Muhammed’in kafa vuruşu top uzak direkten sekti. Direk dibinden topu çelen kaleci takımını rahatlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aslan derbide kükredi!
        Aslan derbide kükredi!
        Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
        Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Önüne gelene çarptı!
        Önüne gelene çarptı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Manisa Basket ligde yok
        Manisa Basket ligde yok
        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Manisa Basket, Chris Chiozza'yı transfer etti
        Manisa Basket, Chris Chiozza'yı transfer etti
        Kimyager İlçe Milli Eğitim Müdürü, ürettiği kolonyayla eşinin 20 yıllık hay...
        Kimyager İlçe Milli Eğitim Müdürü, ürettiği kolonyayla eşinin 20 yıllık hay...
        Turgutlu'da bir firari hükümlü operasyonla yakalandı
        Turgutlu'da bir firari hükümlü operasyonla yakalandı
        Manisa FK'nın rakibi Esenler Erokspor
        Manisa FK'nın rakibi Esenler Erokspor