Somaspor - Belediye Kütahyaspor: 0-1
TÜRKİYEKupası 3'üncü Turu'nda sahasında Belediye Kütahyaspor'u konuk eden Somaspor müsabakayı 1-0 kaybedip elendi.
TÜRKİYEKupası 3'üncü Turu'nda sahasında Belediye Kütahyaspor'u konuk eden Somaspor müsabakayı 1-0 kaybedip elendi.
İlk yarısı golsüz berabere sonu eren maçın 77'nci dakikasında Belediye Kütahyaspor Muhammed Emir'in golüyle öne geçti: 0-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Soma'da kazanan Belediye Kütahyaspor, Türkiye Kupası'nda tur atlayan takım oldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.