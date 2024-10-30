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        Somaspor - Belediye Kütahyaspor: 0-1

        TÜRKİYEKupası 3'üncü Turu'nda sahasında Belediye Kütahyaspor'u konuk eden Somaspor müsabakayı 1-0 kaybedip elendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:40 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:40
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        Somaspor - Belediye Kütahyaspor: 0-1
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        TÜRKİYEKupası 3'üncü Turu'nda sahasında Belediye Kütahyaspor'u konuk eden Somaspor müsabakayı 1-0 kaybedip elendi.

        İlk yarısı golsüz berabere sonu eren maçın 77'nci dakikasında Belediye Kütahyaspor Muhammed Emir'in golüyle öne geçti: 0-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Soma'da kazanan Belediye Kütahyaspor, Türkiye Kupası'nda tur atlayan takım oldu.

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