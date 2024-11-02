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        Zincirleme kazada ölen baba ile oğlu, yan yana toprağa verildi

        BALIKESİR'de otoyolda TIR'dan düşen tomrukların neden olduğu zincirleme kazada ölen Öner Karabağ (70) ile oğlu Ümit Utku Karabağ (41), Manisa'nın Salihli ilçesinde yan yana son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 17:51 Güncelleme: 02.11.2024 - 18:05
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        Zincirleme kazada ölen baba ile oğlu, yan yana toprağa verildi
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        BALIKESİR'de otoyolda TIR'dan düşen tomrukların neden olduğu zincirleme kazada ölen Öner Karabağ (70) ile oğlu Ümit Utku Karabağ (41), Manisa'nın Salihli ilçesinde yan yana son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Erkan Görkem G. yönetimindeki 35 VEF 61 plakalı TIR'da yüklü olan tomruklardan 3'ü, yolda seyrederken dorseden yola devrildi. TIR'ın arkasından gelen 45 RJ 525 plakalı otomobil, tomruklara çarptı. Ardından 49 AAC 754, 20 RP 343, 34 DNS 560, 34 DMY 628 ve 27 BB 859 plakalı araçlar da kazaya karıştı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin kontrolünde tomruklara ilk çarpan 45 RJ 525 plakalı otomobildeki Öner Karabağ'ın öldüğü tespit edildi. Karabağ'ın cenazesi, Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabağ ile aynı araçtaki eşi Şahiste Karabağ ile oğlu Ümit Utku Karabağ da ağır yaralı olarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ümit Utku Karabağ da dün sabah hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Sümeyye Pelin Karakuş, Hamide Tamer, Rümeysa Öztüfekçi, Saliha Ermiş, Talha Deniz Yaşar, Bünyamin Yağız Yaşar, Metin Yaşar ve Müjde Yaşar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gözaltına alınan TIR şoförü Erkan Görkem G. ise dün tutuklandı.

        Kazada yaşamını yitiren Öner Karabağ ile oğlu Ümit Utku Karabağ, Manisa'nın Salihli ilçesindeki Cumhuriyet Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Salihli Karaağaç Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

        Öte yandan kazada yaralanan 8 kişiden 6'sının taburcu edildiği, tedavisi devam eden diğer 2 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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