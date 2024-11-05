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        Turgutlu 1984'te şirket yönetimi istifa etti

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 9 hafta sonunda galibiyetsiz amatöre düşme hattında dibe demir atan 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif'te şirket yönetim kurulu istifa etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:40 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:40
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        Turgutlu 1984'te şirket yönetimi istifa etti
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 9 hafta sonunda galibiyetsiz amatöre düşme hattında dibe demir atan 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif'te şirket yönetim kurulu istifa etti. Sezon başında şirketleşmeye giderek Turgutluspor olan adını değiştiren kulüpte lig öncesi onursal başkan ünvanı verilip kulübü yöneten İsmet Türker, şirket adına açıklama yaptı. Süreci anlatan İsmet Türker, "Sezon başında Belediye Başkanımız Çetin Akın'ın daveti üzerine Turgutluspor’un şirketleşmesi konusunda hızlı adımlar atılarak uzun süredir beklenen şirketleşme gerçekleştirilmiştir" dedi.

        Türker, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

        "Takımın oluşmasında Turgutlu'nun gençlerini ve genç arkadaşlarımızı ön planda tutarak transferlerimizi gerçekleştirdik. Geleceğe yönelik genç bir kadro ile liglere hazırlandık. Mütevazı bir bütçe ile gerekli transferlerimizi yaptık, bir yandan da kulübün geçmişinden gelen maddi sorunları çözmeye gayret ettik. Spor kulüplerinde elde edilen başarılar sporcu ve teknik heyete yazılırken ne yazık ki başarısızlıklar da biz yöneticilere yazılıyor. Biz de kulübümüzün üzerindeki sis perdesini kaldırmak adına yönetimsel anlamda bir değişime ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Görevimizden ayrılma kararını almış bulunmaktayız."

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