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        Somaspor - Elazığspor: 3-4

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Somaspor, evinde 3 kez öne geçtiği maçta Elazığspor'a 4-3 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 16:35 Güncelleme: 10.11.2024 - 16:35
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        Somaspor - Elazığspor: 3-4
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        TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Somaspor, evinde 3 kez öne geçtiği maçta Elazığspor’a 4-3 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin gollerini 9 ve 55’inci dakikalarda penaltı vuruşlarından Kenan Fakılı, 43’üncü dakikada Rahmi Anıl Başaran; konuk takımın gollerini ise 39’uncu dakikada Maksut Taşkıran, 45’inci dakikada Yusuf Mert Tunç, 82’nci dakikada penaltıdan Beykan Şimşek, 86’ncı dakikada ise Ercan Coşkun attı. Bu sonuçla Somaspor 10 puanda kalırken, Elazığspor 23 puana ulaştı.

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