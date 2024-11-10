Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Basket - Fenerbahçe Beko: 82-90

        SALON:Muradiye HAKEMLER: Ali Şakacı, Musa Kazım Çetin, Kerem Yılmaz MANİSA BASKET: Pickett, Chiozza 17, Echodas 35, Besson 12, Yunus Emre 6, Apaydın, Buğra 2, Ahmet, Cengizhan 8, White Jr 2, Mustafa FENERBAHÇE BEKO: Sertaç 7, Mays 5, Hayes 15, Mert, Hall 7, Birsen 9, Melli 8, Melih 12, Guduric 5, Zagars 12, Marjanovic 10, Erten 1'İNCİ PERİYOT: 21-24 İLK YARI: 41-48 3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-74 BASKETBOL Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Manisa Basket'i 90-82 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 20:32 Güncelleme: 10.11.2024 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Basket - Fenerbahçe Beko: 82-90
        ABONE OL
        ABONE OL

        SALON:Muradiye

        HAKEMLER: Ali Şakacı, Musa Kazım Çetin, Kerem Yılmaz

        MANİSA BASKET: Pickett, Chiozza 17, Echodas 35, Besson 12, Yunus Emre 6, Apaydın, Buğra 2, Ahmet, Cengizhan 8, White Jr 2, Mustafa FENERBAHÇE BEKO: Sertaç 7, Mays 5, Hayes 15, Mert, Hall 7, Birsen 9, Melli 8, Melih 12, Guduric 5, Zagars 12, Marjanovic 10, Erten

        1’İNCİ PERİYOT: 21-24

        İLK YARI: 41-48

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-74

        BASKETBOL Süper Ligi’nin 6’ncı haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Manisa Basket’i 90-82 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip baştan sona önde götürdüğü maçın ilk periyodunu 24-21, ilk yarısını 48-41, üçüncü periyodunu da 74-62 önde geçti. Bu skorla Fenerbahçe 6 maçta 5’inci galibiyetini alırken Manisa Basket halen galibiyetle tanışmadı.

        Maçta son periyodun henüz başında salonun elektrik arızasından kaynaklı skorbord korna çalar vaziyette arızalandı. Aynı anda sahanın ışıkları da söndü, maç yaklaşık 3 dakika durdu. Daha sonra ışık ve ses sisteminin düzelmesiyle maç kaldığı yerden devam etti.

        Maçtan önce Antrenör Ertuğ Tuzcukaya’yla yollarını ayıran, son transfer Troy Brown’ın kulübe haber vermeden ABD’ye döndüğü Manisa ekibinde Echodas 35 sayıyla oynadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok
        Maçta goller var
        Maçta goller var
        15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası
        15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        F.Bahçe ve G.Saray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        F.Bahçe ve G.Saray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan

        Benzer Haberler

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Manisa Futbol Kulübü - Erzurumspor FK: 2-0
        Manisa Futbol Kulübü - Erzurumspor FK: 2-0
        Somaspor - Elazığspor: 3-4
        Somaspor - Elazığspor: 3-4
        Büyük Önder Atatürk, Manisa'nın ilçelerinde anıldı
        Büyük Önder Atatürk, Manisa'nın ilçelerinde anıldı
        Dart için geliştirdiği kaydırmaz tabanlı ayakkabıyla ihracata başladı
        Dart için geliştirdiği kaydırmaz tabanlı ayakkabıyla ihracata başladı