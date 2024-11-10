Manisa Basket - Fenerbahçe Beko: 82-90

SALON:Muradiye

HAKEMLER: Ali Şakacı, Musa Kazım Çetin, Kerem Yılmaz

MANİSA BASKET: Pickett, Chiozza 17, Echodas 35, Besson 12, Yunus Emre 6, Apaydın, Buğra 2, Ahmet, Cengizhan 8, White Jr 2, Mustafa FENERBAHÇE BEKO: Sertaç 7, Mays 5, Hayes 15, Mert, Hall 7, Birsen 9, Melli 8, Melih 12, Guduric 5, Zagars 12, Marjanovic 10, Erten

1’İNCİ PERİYOT: 21-24

İLK YARI: 41-48

3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-74

BASKETBOL Süper Ligi’nin 6’ncı haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Manisa Basket’i 90-82 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip baştan sona önde götürdüğü maçın ilk periyodunu 24-21, ilk yarısını 48-41, üçüncü periyodunu da 74-62 önde geçti. Bu skorla Fenerbahçe 6 maçta 5’inci galibiyetini alırken Manisa Basket halen galibiyetle tanışmadı.